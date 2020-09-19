Завершился поединок второго тура Примеры.
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19 сентября 2020, 18:56
В матче второго тура чемпионата Испании Вильярреал сумел отыграться, а затем вырвать победу у Эйбара.
К слову, на данный момент, "желтая субмарина" возглавляет таблицу Примеры.
Вильярреал - Эйбар 2:1
Голы: Морено, 63, Алькасер, 71 — Кике, 50
Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль (Чакла, 78), Торрес, Альфонсо (Эступинан, 58) — Чуквезе (Тригерос, 85), Парехо, Коклен (Иборра, 58), Гомес — Морено, Алькасер (Кубо, 85)
Эйбар: Дмитрович — Рафа (Родригес, 84), Бигас, Оливейрас, Корреа — Экспозито, Альварес, Расио (Кондзер, 84) — Инуи, Кике (Энрич, 84), Леон (Атиенца, 69)
Предупреждения: Коклен — Ресио