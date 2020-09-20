Барселона сыграла поединок против Эльче в рамках Кубка Гампера - товарищеский турнир, ежегодно организуемый каталонским клубом. 

"Блаугранас" минимально одолел оппонента и в 43-й раз завоевал трофей. При этом, всего было 55 розыгрышей этого турнира. 

Барселона – Эльче 1:0 
Гол: Гризманн, 2

Барселона: Нето, Альба, Пике, Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Бускетс (Пьянич, 63), Фати (Дембеле, 63), Коутиньо, Месси, Гризманн (Тринкау, 63). 

Отметим, что этот трофей — первый для Рональда Кумана в качестве главного тренера Барселоны. 