Каталонский клуб выиграл Кубок Гампера в 43-й раз.
Фото: twitter.com/FCBarcelona_es
20 сентября 2020, 01:55
Барселона сыграла поединок против Эльче в рамках Кубка Гампера - товарищеский турнир, ежегодно организуемый каталонским клубом.
"Блаугранас" минимально одолел оппонента и в 43-й раз завоевал трофей. При этом, всего было 55 розыгрышей этого турнира.
Барселона – Эльче 1:0
Гол: Гризманн, 2
Барселона: Нето, Альба, Пике, Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Бускетс (Пьянич, 63), Фати (Дембеле, 63), Коутиньо, Месси, Гризманн (Тринкау, 63).
Отметим, что этот трофей — первый для Рональда Кумана в качестве главного тренера Барселоны.