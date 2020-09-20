Испания

Каталонский клуб выиграл Кубок Гампера в 43-й раз.

Барселона сыграла поединок против Эльче в рамках Кубка Гампера - товарищеский турнир, ежегодно организуемый каталонским клубом.

"Блаугранас" минимально одолел оппонента и в 43-й раз завоевал трофей. При этом, всего было 55 розыгрышей этого турнира.

Барселона – Эльче 1:0

Гол: Гризманн, 2

Барселона: Нето, Альба, Пике, Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Бускетс (Пьянич, 63), Фати (Дембеле, 63), Коутиньо, Месси, Гризманн (Тринкау, 63).

⚡ HIGHLIGHTS ⚡

Los mejores momentos del Trofeo Joan Gamper @EstrellaDammEs pic.twitter.com/fr4viz2JDE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 19, 2020

Отметим, что этот трофей — первый для Рональда Кумана в качестве главного тренера Барселоны.