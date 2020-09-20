Испания

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Испании.

Сельта во втором туре Ла Лиги оказалась сильнее Валенсии. В составе "кельтов" дубль оформил Яго Аспас, а вот Валенсия ответила только точным ударом Макси Гомеса — 2:1.

Сельта - Валенсия 2:1

Голы: Аспас, 13, 57 — Гомес, 46

Сельта: Вильяр — Оласа, Мурильо (Вейга, 80), Мальо, Айду — Тапиа (Араухо, 80), Суарес (Баэса, 67), Бельтран (Йокушлу, 67) — Мор (Мендес, 72), Нолито, Аспас

Валенсия: Доменек — Гайя, Диахаби, Габриэль, Васс — Гуэдеш (Вальехо), Кондогбиа, Эскьердо (Коррейа, 74), Мусах (Собрино, 84) — Ли (Хасон, 46), Гомес

Предупреждения: Тапиа, Йокушлу — Эскердо