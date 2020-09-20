Испания

Украинский голкипер намерен сделать все, чтобы помочь команде достичь поставленных задач.

Вратарь Реала Андрей Лунин поделился ожиданиями от нового сезона в составе "королевского клуба".

"В ответ этому клубу, чья цель – быть первым во всех турнирах, я могу предложить свою самоотдачу, преданность, дисциплину, самопожертвование, ответственное отношение к делу, работу и товарищеский дух", — цитирует Лунина Mundo Deportivo со ссылкой на EFE.

Также Андрей поблагодарил семью и свое окружение за поддержку после того, как он перешел в Реал около двух лет назад и отметил, что теперь "сбылась его мечта быть частью этой команды".

"Теперь мои ежедневные задачи в Реале ясны: работать, работать и работать, чтобы быть в состоянии помогать Реалу".

Кроме того, Лунин поблагодарил Леганес, Вальядолид и Овьедо, за которые выступал на правах аренды. По его словах, там у него была возможность "вырасти в профессиональном и личностном плане, а также познакомиться с отличными людьми".

Андрей вошел в заявку Реала на стартовый матч Ла Лиги против Реал Сосьедада, который состоится сегодня, 20 сентября. Начало игры – в 22:00, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.