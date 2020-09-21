Испания

Полузащитник появился на поле во втором тайме в матче против мадридского Реала.

Во втором туре чемпионата Испании между собой противостояли Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

На 63-й минуте игры на замену вышел Давид Силва, который пополнил состав "басков" прошлым летом, перейдя на правах свободного агента из Манчестер Сити, за который выступал десять лет.

Это означает, что опытный футболист дебютировал за свою новую команду.

Напомним, что Давид Силва был близок к переходу в Лацио, однако его переход не без скандала сорвался.