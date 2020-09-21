Испания

Вашему вниманию обзор матча чемпионата Испании.

Реал Мадрид сыграл вничью с Реалом Сосьедад во втором туре Ла Лиги.

Отметим, что в составе хозяев в составе дебютировал Давид Силва, который покинул Манчестер Сити спустя десять лет.

Обзор матча:

Реал Сосьедад — Реал 0:0

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Ле Норман, Элустондо, Муньос — Гевара (Гонсалес, 89), Мерино — Порту, Оярсабаль (Янузай, 74), Барренечеа (Баутиста, 74) — Исак (Силва, 63)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 70), Кроос, Эдегор (Каземиро, 69) — Родриго (Марвин, 70), Бензема, Винисиус (Аррибас, 90+1)

Предупреждения: Барренечеа, Муньос — Менди, Карвахаль.