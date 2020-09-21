Главный тренер Реала — о матче против Реал Сосьедада.
Зинедин Зидан, getty images
21 сентября 2020, 11:55
Во втором туре Примеры между собой встречались Реал Сосьедад и Реал Мадрид, однако победитель выявлен не был. Комментарий по игре дал Зинедин Зидан.
"Мы всегда стремимся к победе, поэтому сегодня мы потеряли два очка. Реал сыграл хорошо, мы не пропустили, в первом тайме у нас были моменты, а во втором — нет".
О дебюте Эдегора:
"Доволен его игрой, он будет прибавлять. Нужно терпение.
О том, что Йович не появился на поле:
"У меня много футболистов, в этот раз я принял такое решение. У меня нет с ним проболем. Я не хотел менять рисунок игры", — приводит слова Зидана Marca.
На Football.ua доступен обзор матча Реал Сосьедад — Реал Мадрид.