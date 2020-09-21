Испания

Однако мадридскому клубу необходимо кого-то продать, прежде чем подписать.

Луис Суарес готов перейти в Атлетико, сообщает Sky Sport.

По информации источника, уругвайский футболист сказал "да" мадридскому клубу.

Теперь Атлетико нужно кого-то продать, прежде чем подписать. Фаворитом является Альваро Мората, на которого претендует Ювентус. Туринский клуб предлагает 10 миллионов евро за годичную аренду и право выкупа за 45 миллионов. Переговоры продолжаются.

Отметим, что Барселона готова отпустить Суареса свободным агентом, чтобы не платить ему заработную плату.