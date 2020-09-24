Испания

Президент "сине-гранатовых" пожелал удачи уругвайцу, который переходит в Атлетико.

Нападающий Луис Суарес уже официально покидает Барселону и переходит в Атлетико. В связи с этим, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу решил поблагодарить уругвайского форварда за совместное сотрудничество, которое продолжалось с 2014 по 2020 год.

"От имени всех болельщиков Барсы хочетcя сказать большое спасибо за эти шесть лет. Я надеюсь, что твое будущее сложится так же хорошо, как это было в Барселоне".

"Будь счастлив. Барселона всегда будет твоим домом. В тот день, когда ты решишь повесить бутсы на гвоздь, я надеюсь, мы сможем провести твой прощальный матч, чтобы выразить свое уважение", — приводит слова Бартомеу Sport.es.

Луис Суарес перешел в Барселону в 2014 году из Ливерпуля. За шесть лет он забил 198 голов за "кулес", что является третьим лучшим результатом в истории клуба. Вместе с "сине-гранатовыми" уругваец завоевал 13 трофеев, среди которых — победа в Лиге чемпионов.