Испания

Каталонцы и туринцы могут совершить еще один обмен футболистами.

Ювентус готов рассмотреть вариант с продажей своего крайнего полузащитника Дугласа Косты, а одним из заинтересованных в бразильце клубов является Барселона.

Впрочем, будущее данной сделки может начать развиваться по довольно неожиданному сценарию: в стане "сине-гранатовых" появилась идея о совершении еще одного обмена с туринцами, как это произошло минувшим летом с Миралемом Пьяничем и Артуром Мело.

Как сообщает Tuttosport, на Камп Ноу может отправиться Дуглас Коста, тогда как в обратном направлении в Ювентус должен будет последовать Усман Дембеле. При этом данный обмен устраивает обе стороны, которые считают, что смена обстановки поможет футболистам прогрессировать и забыть о своих неудачах.

Тем не менее, авторитетный журналист Фабрицио Романо ранее заявил, что никаких предложений как от Барселоны, так и от Вулверхэмптона по Дугласу Косте Ювентусу не поступало. Вполне возможно, что вариант с обменом на Дембеле обсуждался на неофициальном уровне.