Защитник Манчестер Сити привлек внимание каталонской команды.
АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО, ФОТО УАФ
25 сентября 2020, 18:27
Александр Зинченко может сменить клуб до закрытия трансферного окна.
Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, Барселона ведет переговоры по 23-летнему футболисту. Речь идет об аренде на один сезон.
Напомним, что на позиции левого защитника в Манчестер Сити есть Бенжамен Менди, а также слева способны сыграть Натан Аке и Жоау Канселу.
В сезоне-2019/20 Зинченко провел 19 матчей в АПЛ: на его счету нет результативных действий.