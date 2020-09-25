Испания

Защитник Манчестер Сити привлек внимание каталонской команды.

Александр Зинченко может сменить клуб до закрытия трансферного окна.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, Барселона ведет переговоры по 23-летнему футболисту. Речь идет об аренде на один сезон.

Напомним, что на позиции левого защитника в Манчестер Сити есть Бенжамен Менди, а также слева способны сыграть Натан Аке и Жоау Канселу.

В сезоне-2019/20 Зинченко провел 19 матчей в АПЛ: на его счету нет результативных действий.