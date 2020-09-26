Испания

Украинец будет конкурировать за место в стартовом составе с Тибо Куртуа.

Вратарь Андрей Лунин будет выступать за первую команду Реала в текущем сезоне испанской Ла Лиги. Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".

Мадридский клуб включил 21-летнего украинца в заявку на поединки чемпионата Испании под 13-м номером. Кроме того, Лунина исключили из заявки Кастильи, где он числился ранее.

Единственным конкурентом украинского голкипера за место в старте на матчи Ла Лиги будет Тибо Куртуа.

Андрей Лунин может дебютировать в испанском первенстве за Реал в поединке против Бетиса, который состоится сегодня, 26 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.