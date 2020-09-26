Завершился поединок третьего тура чемпионата Испании.
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26 сентября 2020, 19:30
В третьем туре Примеры между собой встречались Валенсия и Уэска.
Команды обменялись голами, но победителя выявить не сумели, расписав мировую – 1:1.
Валенсия – Уэска 1:1
Голы: Васс, 38 – Сиовас, 64
Валенсия: Доменек, Диакаби, Гильямон, Гайя, Васс, Рачич (Эскердо, 90), Гедеш (Ли Кан Ин, 85), Джейсон (Муса, 64), Кондогбиа, Вальехо (Гамейро, 64), Макси Гомес
Уэска: Фернандес, Сиовас, Педро Лопес (Луизинью, 80), Галан, Пулидо, Хуан Карлос (Гарсия, 62), Сеоане, Москера, Феррейро (Хоакин Муньос, 90), Рафа Мир (Дани Эскриче, 90), Окадзаки (Онтиверос, 80)
Предупреждение: Галан.