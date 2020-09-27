Испания

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Испании.

Мадридский Реал в третьем туре Ла Лиги обыграл другой Реал — который Бетис Баломпи. За мадридцев забивали Федерико Вальверде и Серхио Рамос. У Бетиса отличились Манди и Виллиам Карвальо, а также а Эмерсон, который поразил свои ворота — 3:2 в пользу мадридцев.

Бетис — Реал 2:3

Голы: Манди, 35, Карвальо, 37 — Вальверде, 14, Эмерсон, 48 (в свои ворота), Рамос, 82 (с пенальти)

Бетис: Роблес — Эмерсон, Манди, Бартра, Морено — Карвальо, Родригес — Хоакин (Тельо, 63), Фекир (Морон, 73), Каналес — Санабрия (Монтойя, 69)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 45+1) — Эдегор (Иско, 46) — Йович (Майораль, 72), Бензема

Предупреждения: Эмерсон, Родригес, Бартра, Каналес, Манди — Карвахаль, Модрич

Удаление: Эмерсон, 67 (фол последней надежды)

Отметим, что нынешний сезон Ла Лиги стал 17-м подряд, в котором забивает Сехио Рамос. Для повторения рекорда ему нужно забить еще в двух следующих.