Испания

Мадридский клуб победил в домашнем матче со счетом 5:1.

В матче 3-го тура Примеры Атлетико обыграл на своем поле Гранаду со счетом 6:1.

Голами в составе "матрасников" отличились Диего Коста, Анхель Корреа, Жоау Фелиш, Маркос Льоренте. Также дубль и ассист в свой актив записал нападающий Луис Суарес, который дебютировал в составе команды, выйдя на замену на 70-й минуте.

Единственный гол гостей забил Хорхе Молина.

Атлетико – Гранада 6:1

Голы: Диего Коста, 9, Корреа, 47, Жоау Феликс, 65, Льоренте, 72, Суарес, 85, 90+4 – Молина, 87.

Атлетико: Облак – Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди – Корреа (Витоло, 77), Коке (Лемар, 77), Сауль, Карраско (Томас, 71) – Диего Коста (Суарес, 70),Жоау Феликс (Льоренте, 71).

Гранада: Руй Силва – Диас, Дуарте (Херман Санчес, 84), Вальехо, Фулькье – Эррера (Вико, 71), Милья (Этеки, 71) – Пуэртас (Мачис, 60), Азиз, Кенеди (Соро, 60) – Молина.

Предупреждения: Жоау Фелиш, Сауль, Томас – Дуарте.