Аргентинец продолжает демонстрировать свою результативность.
Лионель Месси, getty images
28 сентября 2020, 07:43
В поединке чемпионата Испании Барселона в родных стенах легко справилась с Вильярреалом, забив четыре безответных гола.
Отметим, что третий гол в матче с пенальти забил нападающий Лионель Месси. Также дублем отметился Ансу Фати.
Таким образом, аргентинский футболист забил уже в 17-м сезоне Примеры кряду, став четвертым игроком по этому показателю. Ранее этого сумели достичь защитник Реала Серхио Рамос, экс-форвард "бланкос" Карлос Алонсо и бывший нападающий Атлетика Агустин Гаинсе.
Ранее сообщалось, что Месси очень эмоционально отреагировал на уход Луиса Суареса из Барселоны.