Испания

Аргентинец продолжает демонстрировать свою результативность.

В поединке чемпионата Испании Барселона в родных стенах легко справилась с Вильярреалом, забив четыре безответных гола.

Отметим, что третий гол в матче с пенальти забил нападающий Лионель Месси. Также дублем отметился Ансу Фати.

Таким образом, аргентинский футболист забил уже в 17-м сезоне Примеры кряду, став четвертым игроком по этому показателю. Ранее этого сумели достичь защитник Реала Серхио Рамос, экс-форвард "бланкос" Карлос Алонсо и бывший нападающий Атлетика Агустин Гаинсе.

Ранее сообщалось, что Месси очень эмоционально отреагировал на уход Луиса Суареса из Барселоны.