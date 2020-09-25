Испания

Уругвайский форвард продолжит карьеру в Атлетико Мадрид.

Нападающий Луис Суарес уже официально покидает Барселону и переходит в Атлетико. Не остался в стороне данного события и капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси, который трогательно попрощался со своим другом.

"Ты заслуживал уйти именно тем, кем ты являешься — одним из важнейших игроков в истории клуба, который добивался побед как на командном уровне, так и индивидуальном. Ты это делал не для того, чтобы они вот так тебя выгнали. Но правда в том, что меня уже ничего не удивляет".



"Сегодня я пошел в раздевалку и меня настигла тоска. Как же трудно будет не делиться с тобой обыденными вещами и не играть с тобой на поле!"



"Есть много вещей, которые я никогда не забуду. Будет очень странно видеть тебя в другой футболке и играть против тебя. Желаю тебе всего наилучшего в новом испытании. Я очень тебя люблю. Скоро увидимся, мой друг", — написал Месси в своем Instagram.

Луис Суарес перешел в Барселону в 2014 году из Ливерпуля. За шесть лет он забил 198 голов за каталонцев, что является третьим лучшим результатом в истории клуба. Вместе с "сине-гранатовыми" уругваец завоевал 13 трофеев, среди которых — победа в Лиге чемпионов.