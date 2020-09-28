Испания

Наставник Бетиса высказался о поражении в матче с мадридским Реалом.

Реал Мадрид добыл непростую победу над Бетисом в поединке третьего тура испанской Ла Лиги (3:2). После матча главный тренер "зелено-белых" Мануэль Пеллегрини раскритиковал решения арбитра после просмотра VAR, как, например, удаление Эмерсона на 67-й минуте и назначенный пенальти за игру Марка Бартры в концовке второго тайма.

"Было бы странно, если бы они наказали меня за мои высказывания после матча с Мадридом. Я спокоен, потому что мне никто ничего не сказал о возможных санкциях".

"VAR принял три спорных решения: пенальти, автогол и удаление. Я проанализировал и сказал то, что думаю. Высказывания после матча не имеют никакого значения. Если это не так, то мы, игроки и тренеры, прекратим давать комментарии после поединков. От этого пострадают все".

"Говорили, что VAR исключит грубые ошибки, но это не так. VAR должен привносить в игру больше справедливости. Я не согласен с тем, когда и как он используется", — приводит слова Пеллегрини El Chiringuito TV.

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