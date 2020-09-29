Испания

Энрике Сересо в шутку пригласил нападающего Барселоны Лионеля Месси стать футболистом "матрасников".

Нападающий Луис Суарес после шести сезонов в Барселоне этой осенью перешел в Атлетико, где после выхода на замену в дебютном матче сделал ассист и забил два гола. В Каталонии остался играть друг уругвайца Лионель Месси, который этим летом тоже хотел покинуть "сине-гранатовых".

"В жизни, если ты чего-то хочешь... Если Лионель Месси хочет играть с Луисом Суаресом, то я процитирую рекламу халвы: "Позвольте ему вернуться домой к Рождеству. При желании все возможно", — цитирует Сересо Goal.

Президента Барселоны Хосепа Марию Бартомеу обильно критикуют, а члены клуба даже собрали подписи для проведения референдума о его отставке, но Сересо выразил поддержку коллеге.

"Бартомеу – хороший друг и отличный президент. Сейчас все складывается не лучшим образом, но он поступал так, как должен был", — считает Энрике.

Стоит отметить, что Барселона отпустила практически бесплатно не только Луиса Суареса, но и Артуро Видаля.