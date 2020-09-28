Испания

Football.ua подводит итоги очередной недели на трансферном рынке.

С 21 по 27 августа на трансферном рынке все было относительно спокойно. Главным ньюсмейкером выступила Барселона, которая отпустила трех футболистов топ-класса за 31 млн евро (без учета бонусов). Компанию этим транферам в топ-5 составили переход Альваро Мораты в Ювентус и Эдуара Менди в Челси.

Артуро Видаль из Барселоны в Интер за 1 млн евро

Чилийский полузащитник, которого Интер хотел купить еще у Баварии, наконец-то оказался в клубе. Миланцам придется платить ему очень солидную зарплату (говорят о 6 млн евро за сезон), но на трансферной сумме удалось сэкономить: говорят об одном миллионе евро. А самое смешное, что и этот миллион Интер выплатит несколькими траншами.

Видаль уже работал с Антонио Конте в Ювентусе (38 голов + 18 ассистов в 116 матчах). Чилиец должен стать важным элементом не только в игровых построениях "нерадзурри", но и прибавить команде характера, которого временами не хватало в прошлом сезоне.

Альваро Мората из Атлетико в Ювентус, аренда за 10 млн евро

Альваро Мората продолжает странствовать по Европе – это уже пятый его трансфер, начиная с лета 2014. Теперь автор фраз "Ювентус – клуб, в котором я хотел быть все время" (2014), "Я мечтаю добиться успеха в Реале" (2016), "В детстве представлял себя в составе Челси" (2017) и "В детстве болел за Атлетико" (2019) заверил, что он "всегда ощущал привязанность к Ювентусу".

Тем не менее, Альваро Мората – феномен. Не такой, как бразилец Роналдо, который был великолепен на поле, но тоже феномен. В плане трансферных сумм, которые за него платят. Уже сейчас за него заплатили 189 млн евро, а если Ювентус воспользуется правом выкупа, то будет и вовсе 234 млн. Допустим, 20 млн евро, которые "старая синьора" в 2014 платила за молодого таланта Реала, понять можно. Как и 30 млн, за которые мадридцы вернули его обратно после неплохого периода в Турине. Но суммы переходов в Челси и Атлетико – это какой-то космос.

Получится ли у Мораты оправдать хотя бы стоимость своей аренды в Турине? Скоро увидим.

Нельсон Семеду из Барселоны в Вулверхэмптон за 30 млн евро

Середняк чемпионата Англии подписывает основного в общем-то игрока Барселоны. Конечно, нужно сделать скидку на то, что здесь Вулверхэмптон, а не любой другой середняк. Связь простая: агент Нельсона Семеду – Жорже Мендеш. Человек, который заведует трансферами "волков" – все тот же Жорже Мендеш. Наверняка сыграло свою роль и наличие португальского тренера во главе команды, а также девять соотечественников в составе.

Три года назад Барселона подписала Нельсона из Бенфики за 30,5 млн евро с бонусом в 5 млн евро за каждые 50 сыгранных футболистом матчей. Семеду провел за каталонцев 124 игры – то есть, за него доплатили еще 10 млн евро, итого 40,5 млн, не считая зарплаты, подъемных и т.д. Теперь же он уходит за 30 млн без учета бонусов – браво, федерация Бартомеу.

Менди Эдуар из Ренна в Челси за 24 млн евро



Твоя атака может быть бесконечно хороша, но какой в этом толк, если вратарь не выручает? В случае с Челси атака на поле пока еще не так хороша, как это кажется на бумаге, ну а вратарь – просто катастрофа. О причинах сложностей самого дорогого вратаря в истории футбола Кепы Аррисабалаги можно говорить очень долго, но мы ограничимся лишь тем фактом, что после неплохого дебютного сезона в Англии он очень сильно сдал и в нынешнем состоянии не соответствует задачам Челси.

Эдуар Менди: Путь от "биржи труда" до Челси

Подобная ситуация была и у Ливерпуля, который дошел до финала Лиги чемпионов в 2018 году благодаря прекрасной атаке, но проиграл во многом благодаря ненадежному вратарю. На подписание голкипера калибра Алиссона сейчас, похоже, нет денег даже у Челси, поэтому "синие" взяли вполне себе рабочий вариант – одного из лучших вратарей Лиги 1 Эдуара Менди из Ренна.

Прежде, чем говорить "Ренн что?!", нужно вспомнить, что именно из этого клуба в свое время переходил в Челси Петр Чех. У Эдуара будет как минимум этот сезон, чтобы проявить себя в Лондоне. Заиграет – отлично, не заиграет – что же, 24 млн евро не столь большие деньги на нынешнем рынке.

Луис Суарес из Барселоны в Атлетико свободным агентом

Луис Суарес много зарабатывает? Да. Луис Суарес травматичен? Да. Луис Суарес мало отрабатывает в обороне? Да. Эти три "да", дополненные возрастом уругвайца, привели к решению Рональда Кумана избавиться от нападающего. Если абстрагироваться от футбольного поля, то такое решение понять можно, но другое дело, как оно было реализовано – при помощи короткого звонка по телефону – и это в и без того токсичной атмосфере в Барселоне.

Понятное дело, после такого шага рассчитывать выручить какие-либо деньги за Луиса (хотя бы 5,5 млн евро как за Хавьера Маскерано в 2018) было очень сложно. В конце концов, Атлетико заполучил игрока бесплатно, но 6 млн евро прописаны в виде бонусов. Мы не знаем, о каких именно бонусах идет речь, но в условиях перехода Ивана Ракитича в Севилью, например, среди бонусов значатся победы "красно-белых" в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

За всеми вышеуказанными факторами нельзя забывать одну вещь: Луис Суарес – по-прежнему один из лучших форвардов мира, способный решать исход матчей. В игре с Гранадой все было решено еще до выхода уругвайца на поле на 70-й минуте, однако первым же касанием он отдал голевую передачу на Маркоса Льоренте, а потом дважды забил сам.

На что еще можно обратить внимание:

Диего Годин из Интера в Кальяри, свободный агент

Легенда Атлетико не стал ключевым игроком в Интере, и "нерадзурри" решили его отпустить. Выбор 34-летнего уругвайца пал на Кальяри, где ему предложили контракт на целых три года.

Диего Льоренте из Сосьедада в Лидс за 20 млн евро

"Павлины", которые и раньше хотели укрепить защиту, только убедились в необходимости этого шага в стартовых двух турах Премьер-лиги. Теперь в пару к Робину Коху переходит испанец Диего Льоренте, за которого не постеснялись отдать 20 млн евро.

Александр Серлот из Кристал Пэлас в РБ Лейпциг за 20 млн евро

Александр Серлот после голевых подвигов в Дании провалился в Кристал Пэлас, и "орлы" решили отпустить его на временной основе. После пяти мячей за полсезона в Генте Серлот отправился в новую аренду, на этот раз в Трабзонспор. Там он наколотил 33 мяча и снова стал востребованным, в итоге перейдя в РБ Лейпциг, где после ухода Патрика Шика и Тимо Вернера освободилось сразу два места в атаке.

Это потрясающий пример того, насколько важно правильно отдать футболиста в аренду. Пэлас взяли его за 9 млн евро, на арендах заработали больше 700 тысяч, а теперь перепродали за 20 млн евро.

Евгений Музыка, Football.ua