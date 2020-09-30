Испания

Форвард высказался о прошедшей саге с уходом из команды.

Нападающий Барселоны Лионель Месси прокомментировал свой несостоявшийся уход из клуба, а также поделился планами на будущее.

"После стольких разногласий хотелось бы всему положить конец. Мы все должны быть едины и предполагать, что лучшее еще впереди. Я беру на себя ответственность за свои ошибки, и если они и были, то только для того, чтобы сделать Барселону лучше и сильнее".

"Энтузиазм и мотивация — единственный способ достичь наших целей, которые всегда движутся в одном направлении".

"Если в какой-то момент кого-либо из фанатов раздражало или злило то, что я сказал или сделал, пусть не будет сомнений, что все, что я делаю, всегда было с лучшими намерениями и в интересах клуба", — сказал Месси Sport.es.

Ранее сообщалось, что форвард стал четвертым игроком в истории Примеры, который забил в 17-м сезоне кряду.