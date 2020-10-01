Подопечные Зинедина Зидана одержали непростую победу благодаря голу Винисиуса (1:0).
винисиус - автор единственного гола, getty images
01 октября 2020, 00:21
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Реал - Вальядолид 1:0
Гол: Винисиус, 65
Реал: Куртуа — Одриосола (Карвахаль, 57), Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Вальверде — Иско (Асенсио, 57) — Йович (Винисиус, 58), Бензема (Майораль, 87)
Вальядолид: Хименес — Эрвиас, Гонсалес, Санчес, Карнеро — Мичел (Эль Ямик, 87), Феде (Мараньяо, 64) — Плано, Орельяна (Кике, 63), В. Рубио (Гвардиола, 74) — Вайссман (Вилья, 74)
Предупреждения: Каземиро, Марсело — Гонсалес