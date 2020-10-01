Завершился матч четвертого тура чемпионата Испании.
Фото: twitter.com/elchecf
01 октября 2020, 00:55
В очередном туре чемпионата Испании между собой встречались Эйбар и Эльче.
Гости сумели минимально одолеть своего соперника благодаря голу от Лукаса Бойе.
Эйбар – Эльче 0:1
Гол: Бойе, 37
Эйбар: Дмитрович, Родригес, Техеро, Бигас (Бургос, 46), Арбилья, Экспосито, Инуи (Кондзер, 74), Леон, Ресио (Альварес, 24), Муто (Кике Гонсалес, 63), Кике Гарсия (Арьеталеанисбеаскоа, 74)
Эльче: Бадия, Хосема, Верду, Кальво, Хосан, Мфулу (Луисми, 89), Гути (Фольк, 90), Моренте, Фидель, Милья (Нино, 90), Бойе (Коне, 83)
Предупреждения: Техеро, Моренте, Хосан, Бургос.