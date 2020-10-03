Испания

Португалец проведет этот сезон в чемпионате Испании.

Бенфика объявила о договоренности по аренде Томаша Тавареша в Алавес. Соглашение рассчитано до конца сезона и не предусматривает возможности выкупа.

Тавареш находится в структуре Бенфики с 2010 года. Он выступал за различные юношеские и молодежные команды клуба, а в прошлой кампании стал членом первого состава "орлов".

На счету Тавареша 26 матчей за Бенфику на взрослом уровне во всех турнирах.

Алавес неудачно стартовал в Ла Лиге, набрав лишь одно очко (в игре с Хетафе) в дебютных четырех турах. Следующий поединок команда проведет 4 октября против Атлетика.