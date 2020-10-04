Испания

Гости отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Бетис отправился в гости к Валенсии в рамках пятого тура чемпионата Испании и добился победы с комфортным счетом.

В первом тайме за "бетикос" отметился Каналес, а во второй половине игры точный удар на свой счет записал Тельо. Победа позволила Бетиса подняться на первую строчку турнирной таблицы.

Валенсия - Бетис 0:2

Голы: Каналес, 19, Тельо, 74

Валенсия: Доменек — Тьерри Коррейя, Диакаби, Гильямон, Гайя — Васс, Хасон (Ли Кан Ин, 56), Кондогбия (Солер, 81), Гедеш (Алекс Бланко, 56) - Гамейро (Вальехо, 81), Макси Гомес

Бетис: Роблес - Эмерсон, Сидней, Бартра, Морено - Каналес, Родригес, Тельо (Хуанми, 90), Хоакин (Вильям Карвалью, 81), Фекир (Гуардадо, 90) — Санабрия (Иглесиас, 86)

Предупреждения: Гедеш, Гильямон - Бартра, Каналес