Испания

В мадридском клубе уверены, что ганский хавбек никуда не уйдет.

Центральный полузащитник Томас Партей, по всей видимости, не покинет Атлетико в текущее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "матрасники" не будут рассматривать какие-либо переговоры по 27-летнему хавбеку.

Руководство Атлетико уверено, что Партей продолжит выступать за их команду. Единственная возможность приобрести ганского футболиста — выплатить его клаусулу в размере 50 миллионов евро.

Напомним, что в подписании Томаса Партея серьезно был заинтересован лондонский Арсенал, однако выплачивать запрашиваемую сумму "канониры" не намерены.