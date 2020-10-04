Каталонцы потеряли первые очки под руководством Рональда Кумана (1:1).
барселона и севилья сыграли вничью, getty images
04 октября 2020, 23:55
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Барселона — Севилья 1:1
Голы: Коутиньо, 10 — Л. де Йонг, 8
Барселона: Нето — Роберто, Пике, Араухо, Альба (Дест, 75) — Бускетс, Ф. де Йонг — Гризманн (Тринкан, 61), Коутиньо (Пьянич, 75), Фати (Педри, 61) — Месси
Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья — Хордан (Торрес, 85), Фернандо, Ракитич (Гудель, 78) — Сусо (Эль Хаддади, 61), Л. де Йонг (Фернандес, 84), Окампос (Эн-Несири, 61)
Предупреждения: Пьянич — Гудель