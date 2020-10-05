Испания

Финансовые потери "сине-гранатовых" связаны с пандемией коронавируса.

Барселона из-за пандемии коронавируса потерпела финансовые убытки по итогам прошлого сезона-2019/20, главной причиной которых стало проведение поединков внутренних турниров без поддержки болельщиков на Камп Ноу, а также перенос матчей Лиги чемпионов.

Каталонский гранд опубликовал на своем официальном сайте отчет за минувший финансовый год, по итогам которого "сине-гранатовые" заработали 855 миллионов евро, при этом расходы составили 955 миллионов евро, а убытки — 97 миллионов евро после вычетов налогов.

По итогам прошлого сезона, Барселона должна была заработать 1,047 миллиарда евро, однако в конечном итоге прибыль оказалась на 18% меньше, чем планировалось. В отчете также указано, что клубу удалось сэкономить 42 миллиона евро на зарплатах футболистов и персонала.

Наибольшие потери Барселона понесла от доходов от коммерции, которые составили 297 миллионов евро. Если сравнивать с прошлым годом, данная сумма стала меньше на 9%.