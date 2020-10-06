Испания

"Бело-фиолетовые" усилились опытным хавбеком.

Полузащитник Севильи Роке Меса перешел в Вальядолид, сообщает официальный сайт клуба.

Опытный хавбек присоединился к "бело-фиолетовым" на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт.

Меса находился на контракте в Севилье с 2018 года, перейдя из Суонси. В прошлом сезоне 31-летний игрок выступал на правах аренды в Леганесе, где отыграл 30 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Вальядолид подписал экс-голкипера Вест Хэма Роберто.