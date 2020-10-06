Испания

Испанец продолжит выступать в родном чемпионате.

Нападающий Сандро Рамирес покинул Эвертон на правах свободного агента и перебрался в Уэску. Об этом сообщает официальный сайт "оскенцев".

25-летний испанец подписал с новый клубом контракт, который будет рассчитан на три сезона. Финансовые детали соглашения между игроком и Уэской не уточняются.

Напомним, Сандро переехал в Эвертон из Малаги летом 2017 года в качестве одного из самых перспективных форвардов Испании, однако реализовать потенциал на Гудисон Парк он не сумел и постоянно скитался по арендам.

В прошлом сезоне Сандро Рамирес выступал в составе Вальядолида, за который он провел 26 поединков, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.