Испания

Полузащитник Барселоны Усман Дембеле в последний день трансферного окна мог перебраться в Манчестер Юнайтед, однако сторонам не удалось достичь договоренности, и футболист будет пытаться закрепиться в команде Рональда Кумана

Однако, как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Ràdio, наставник "сине-гранатовых" намерен сделать ставку на Ансу Фати, и Дембеле уже готовится покинуть Камп Ноу после завершения своего контракта в 2022 году или следующим летом

По информации источника, Дембеле не видит своего будущего в Барселоне и планирует перебраться в Ювентус, который рассматривал в минувшее трансферное окно его обмен на Дугласа Косту. Ради будущего переезда в Турин Усман даже отклонил предложение от Манчестер Юнайтед.