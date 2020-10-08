Испания

Испанский форвард рассказал о своей аренде из Динамо в Тенерифе.

Текущий сезон Фран Соль проведет на правах аренды в Тенерифе. Форвард Динамо очень рад такому повороту событий.

"С первого дня меня очень тепло встретили в Тенерифе. Клуб был очень добр ко мне, как только я приехал. Это сложный период, потому что когда ты переезжаешь, тебе нужно не только работать, но и уладить все за пределами поля. Но я очень счастлив", — цитирует Соля официальный сайт Тенерифе.

"Хуан Карлос Кордеро (спортивный директор Тенерифе – прим.) убедил меня сразу же. Впервые мы поговорили во время карантина. У меня были разговоры с представителями Примеры, Сегунды и иностранных клубов, но Хуан Карлос дал мне свое слово и был очень заинтересован".

"Не то, чтобы я был несчастлив за границей, но после травмы и нестабильности хотелось вернуться в Испанию. Тяжело, когда ты за границей и вдобавок к этому еще и не играешь. Я хотел вернуться".

Тенерифе после четырех сыгранных туров занимает 16-е место среди 22 команд Сегунды. Следующую игру островитяне проведут против Райо Вальекано 10 октября.