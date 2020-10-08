Испания

Мадридцы нашли замену Партею.

Руководство Атлетико намерено в будущем пригласить в команду полузащитника Валенсии Джоффри Кондогбия, утверждает Cadena SER.

По данным источника, "матрасники" видят во французском игроке замену ушедшему в лондонский Арсенал за 50 миллионов евро хавбеку Томасу Партею.

Отмечается, что Атлетико уверен в том, что им легко удастся договориться с Валенсией, так как левантийцы испытывают финансовые проблемы.

Ранее сообщалось, что Валенсия уже нашла замену Кондогбия в лице хавбека Уотфорда Этьенна Капу.