"Летучие мыши" хотят подписать французского хавбека.
Этьенн Капу, Getty Images
04 октября 2020, 17:37
Полузащитник Уотфорда Этьенн Капу попал в сферу интересов Валенсии, сообщает портал The Athletic.
Испанский клуб планирует укрепить состав до закрытия трансферного окна и попытается заполучить французского хавбека. "Летучие мыши" подпишут 32-летнего игрока, если расстанутся с Джоффри Кондогбия.
Действующий контракт Капу с Уотфордом рассчитан до июня 2022 года.
В прошлом сезоне АПЛ полузащитник провел 30 поединков в футболке "шмелей", отличившись тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Валенсия также заинтересована в подписании защитника Ювентуса Даниэле Ругани.