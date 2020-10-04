Испания

"Летучие мыши" хотят подписать французского хавбека.

Полузащитник Уотфорда Этьенн Капу попал в сферу интересов Валенсии, сообщает портал The Athletic.

Испанский клуб планирует укрепить состав до закрытия трансферного окна и попытается заполучить французского хавбека. "Летучие мыши" подпишут 32-летнего игрока, если расстанутся с Джоффри Кондогбия.

Действующий контракт Капу с Уотфордом рассчитан до июня 2022 года.

В прошлом сезоне АПЛ полузащитник провел 30 поединков в футболке "шмелей", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Валенсия также заинтересована в подписании защитника Ювентуса Даниэле Ругани.