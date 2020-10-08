Испания

Форвард имеет шанс сменить прописку в январе.

Нападающий Барселоны Лионель Месси может покинуть команду в зимнее трансферное окно, утверждает Marca.

По данным источника, финансовые проблемы каталонцев могут привести к тому, что клуб пойдет на сокращение зарплат игрокам.

Отмечается, что за нарушение действующих условий договора, футболисты могут расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, чем и может воспользоваться Месси, на которого активно претендует Манчестер Сити.

Ранее главный тренер сборной Аргентины заявил, что рад тому, что нападающий остался в Барселоне.