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Менеджер сборной прокомментировал ситуацию вокруг форварда.

Главный тренер сборной Аргентины высказал свое мнение о саге с уходом нападающего Лионеля Месси из Барселоны.

"Я поговорил с Лео, когда все было решено, и увидел, что он спокоен. Он счастлив быть в сборной. Теперь он хорошо себя чувствует в своем клубе".

"Все, что мы хотели на расстоянии, — это чтобы все было решено, чтобы он играл и был в форме".

"Для нас это хорошо, что он остался, потому что он смог сразу же сыграть за команду. Он знает клуб, но с точки зрения решений мы не вмешиваемся в это, мы не вступаем на территорию игрока", — цитирует Скалони Goal.

Ранее сам форвард дал оценку о прошедшем конфликте, извинившись перед теми, кого мог обидеть.