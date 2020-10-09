Испания

Немецкий голкипер продолжит выступать за каталонский гранд.

Вратарь Марк-Андре тер Штеген принял решение связать свое будущее с Барселоной. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

28-летний немец подпишет новый контракт с "сине-гранатовыми", который будет рассчитан до лета 2025 года.

Условия будущего соглашения были согласованы еще в августе, однако официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшее время.

В прошлом сезоне Тер Штеген провел в футболке Барселоны 46 поединков, в которых он пропустил 50 мячей и 17 матчей отстоял на ноль.