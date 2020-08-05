Немецкий голкипер продолжит карьеру на Камп Ноу.
Марк-Андре тер Штеген, Getty Images
05 августа 2020, 20:59
Вратарь Марк-Андре тер Штеген решил связать свое будущее с Барселоной, подписав новый контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на слова президента "сине-гранатовых" Хосепа Бартомеу.
Источник утверждает, что 28-летний немец согласился поставить подпись под новым соглашением с каталонским грандом до лета 2025 года.
Отметим, что нынешний контракт Тер Штегена истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что заключение новой сделки с немецким голкипером является приоритетом для Барселоны.