Испания

Немецкий голкипер продолжит карьеру на Камп Ноу.

Вратарь Марк-Андре тер Штеген решил связать свое будущее с Барселоной, подписав новый контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на слова президента "сине-гранатовых" Хосепа Бартомеу.

Источник утверждает, что 28-летний немец согласился поставить подпись под новым соглашением с каталонским грандом до лета 2025 года.

Отметим, что нынешний контракт Тер Штегена истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что заключение новой сделки с немецким голкипером является приоритетом для Барселоны.