Испания

Стала известна стоимость самых дорогих футболистов чемпионата Испании.

Специализированный портал Transfermarkt обновил список самых дорогих футболистов испанской Ла Лиги

По итогам изменений, данный топ по-прежнему возглавляет нападающий и капитан каталонской Барселоны Лионель Месси, который оценивается в 100 миллионов евро.

Вратарь мадридского клуба Ян Облак расположился на второй строчке с оценочной стоимостью в 90 миллионов евро, а тройку самых дорогих футболистов Ла Лиги замкнул еще один игрок "матрасников" Жоау Фелиш с ценой 80 миллионов евро.

Стоит отметить, что в 80 миллионов евро портал также оценил Антуана Гризманна и Ансу Фати, которые выступают за Барселону. При этом ценник на Эдена Азара упал до 60 миллионов евро, чего не было с февраля 2015 года.

Представляем вашему вниманию самые дорогие футболисты чемпионата Испании по версии Transfermarkt:

1. Лионель Месси, Барселона. Стоимость — 100 миллионов евро;

2. Ян Облак, Атлетико Мадрид. Стоимость — 90 миллионов евро;

3. Жоау Фелиш, Атлетико Мадрид. Стоимость — 80 миллионов евро;

4. Антуан Гризманн, Барселона. Стоимость — 80 миллионов евро;

5. Ансу Фати, Барселона. Стоимость — 80 миллионов евро;

6. Марк-Андре тер Штеген, Барселона. Стоимость — 75 миллионов евро;

7. Тибо Куртуа, Реал Мадрид. Стоимость — 75 миллионов евро;

8. Рафаэль Варан, Реал Мадрид. Стоимость — 75 миллионов евро;

9. Хосе Мария Хименес, Атлетико Мадрид. Стоимость — 70 миллионов евро;

10. Федерико Вальверде, Реал Мадрид. Стоимость — 70 миллионов евро;

11. Френки де Йонг, Барселона. Стоимость — 70 миллионов евро;

12. Сауль, Атлетико Мадрид. Стоимость — 70 миллионов евро.

Напомним, что по обновленным данным стоимость украинского голкипера Реала Андрея Лунина увеличилась на 300 тысяч евро.