Испания

Форвард рассказал об уходе из клуба.

Нападающий Атлетико Луис Суарес высказал свое мнение об отношениях с Лионелем Месси и причинах ухода из Барселоны.

"Из уважения к моим отношениям с Лео я не собираюсь говорить о том, о чем мы говорили в то время, но он пережил трудную и сложную ситуацию".

"Он хотел уйти, а клуб не хотел, чтобы он этого сделал. Я пытался поддержать его, позаботиться о нем и немного отвлечь его".

"Я думаю, они хотели увести меня от Месси, возможно, их беспокоило то, что у меня хорошие отношения с Лео. Может, они хотели, чтобы он не был со мной в этот момент", — сказал Суарес ESPN.

Ранее сообщалось, что уругваец мог оказаться во французском ПСЖ.