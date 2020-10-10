Форвард рассказал об уходе из клуба.
Месси и Суарес, getty images
10 октября 2020, 07:24
Нападающий Атлетико Луис Суарес высказал свое мнение об отношениях с Лионелем Месси и причинах ухода из Барселоны.
"Из уважения к моим отношениям с Лео я не собираюсь говорить о том, о чем мы говорили в то время, но он пережил трудную и сложную ситуацию".
"Он хотел уйти, а клуб не хотел, чтобы он этого сделал. Я пытался поддержать его, позаботиться о нем и немного отвлечь его".
"Я думаю, они хотели увести меня от Месси, возможно, их беспокоило то, что у меня хорошие отношения с Лео. Может, они хотели, чтобы он не был со мной в этот момент", — сказал Суарес ESPN.
Ранее сообщалось, что уругваец мог оказаться во французском ПСЖ.