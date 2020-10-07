Испания

Парижане не смогли договориться о переходе уругвайца.

ПСЖ пытался приобрести нападающего Луиса Суареса в минувшее трансферное окно, но не договорился об этом трансфере, сообщает издание Marca.

Парижане вели переговоры по уругвайскому форварду после того, как Рональд Куман сообщил, что не рассчитывает на него. Однако каталонцы отказались отпускать его в стан "сине-красных", а сам футболист хотел продолжить выступления в Примере.

Суарес в итоге перешел в Атлетико, подписав двухлетний контракт с "матрасниками". В составе мадридского клуба 33-летний игрок уже провел три поединка, отличившись двумя голами и одним ассистом.