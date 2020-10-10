Мадридцы определяются с хавбеком на будущее.
Эдуардо Камавинга, getty images
10 октября 2020, 10:29
Мадридский Реал в будущее летнее трансферное окно хочет пригласить в команду полузащитника Ренна Эдуардо Камавингу, сообщает OK Diario.
По данным источника, "бланкос" готовы отказаться от первоначального плана с приобретением хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.
Отмечается, что Реал намерен сделать ставку именно на молодого француза, который в матче против Украины забил свой дебютный гол за сборную.
Ранее сам Погба заявил, что перейти в стан Реала — это его мечта.