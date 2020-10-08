Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед разоткровенничался в расположении сборной Франции.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Побга надеется когда-нибудь очутиться в Реале — сообщает The Telegraph.

“Никто мне ничего ни о чем не говорит, – пожаловался после матча против Украины французским журналистам Погба после вопроса о его возможном клубном будущем. – Но, думаю, наступит момент, когда клуб мне что-то придложит. А, может, и нет".

"Сейчас я в Манчестер Юнайтед, и я искренне люблю свой клуб. Но кто из футболистов не мечтает о Реале? Я не исключение, поэтому в один прекрасный день почему нет?"

Ранее сообщалось, что руководство Манчестер Юнайтед готовится предложить Погба новый контракт.