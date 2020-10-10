Испания

Уругваец сетует на поведение руководства клуба.

Нападающий Атлетико Луис Суарес рассказал, как узнал о том, что Барселона намерена избавиться от него.

"То, как они поступили, сильно навредило мне и моей семье. Их форма и манеры были неправильными. В тот момент, когда они сказали мне, что я не вхожу в их планы, подтвердилось то, что видел в прессе, что мне говорили другие люди. Никто из клуба ничего мне не сказал, пока не позвонил тренер".

"Куман позвонил мне, чтобы сказать, что я не входил в его планы, когда я уже знал, что должно было случиться 10 дней назад".

"Я провел шесть лет в Барселоне и всегда говорил, что клубу нужен молодой нападающий. Они никогда не приводили никого, кто мог бы составить мне конкуренцию", — цитирует Суареса Goal.

Ранее уругваец заявил, что клуб хотел его ухода также из-за дружеских отношений с Лионелем Месси.