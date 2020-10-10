Испания

Экс-голкипер Реала отдал предпочтение своему бывшему товарищу по команде.

Легендарный вратарь Реала Икер Касильяс сравнил экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду и нападающего Барселоны Лионеля Месси.

"Если сравнивать с Месси, достижения Роналду более впечатляющие, ведь мы все знаем, каким талантом обладает Месси. Но Криштиану был целеустремлен и тяжело работал, чтобы быть лучшим", — цитирует Касильяса Goal.

Нынешний сезон снова подарит нам противостояние Роналду и Месси, ведь Барселона и Ювентус сыграют в одной группе Лиги чемпионов. Компанию им составят Динамо и Ференцварош.