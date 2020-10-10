Испания

Испанский форвард не отличился результативными действиями, но его команда добыла победу.

Нападающий Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо, провел дебютный поединок за Тенерифе.

28-летний испанец вышел в стартовом составе своей команды в матче пятого тура Сегунды против Райо Вальекано, который завершился минимальной победой Тенерифе (1:0).

Соль находился на поле практически до финального свистка, пока тренерский штаб не заменил его в компенсированное ко второму тайму время. Результативными действиями форвард не отличился.

Напомним, ранее Фран Соль рассказал, почему решил перейти на правах аренды в Тенерифе в минувшее трансферное окно.