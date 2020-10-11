Испания

Мадридцы хотят, чтобы футболист получал больше игровой практики.

Реал огорчен количеством игрового времени Такефусы Кубо в Вильярреале, в который он перебрался на правах аренды, сообщает Cadena SER.

Японский футболист отыграл лишь 55 минут в пяти матчах под руководством Унаи Эмери.

Игрок национальной сборной Японии (7 матчей, 0 голов) выступал за ФК Токио (30 матчей во всех турнирах, 6 голов), Йокогама Маринос (аренда, 6, 1), а в 2019 году был приобретен Реалом и отправлен на сезон-2019/20 в аренду в Мальорку (36, 4).

Напомним, что минувшим летом Такефуса Кубо был целью Пари Сен-Жермен.