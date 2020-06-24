Франция

Парижане хотят заполучить молодого японца.

Полузащитник мадридского Реала Такефуса Кубо попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает издание AS.

Парижане следят за ситуацией вокруг молодого вингера и попытаются приобрести его в летнее трансферное окно. Заполучить японца "сине-красным" будет очень непросто, так как его клаусула в Реале составляет 250 млн евро.

Действующий контракт Кубо со "сливочными" рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 19-летний игрок выступает на правах аренды в Мальорке, где провел 28 матчей, отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Кубо на правах аренды заинтересован Бетис.