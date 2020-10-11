Хавбек высказался о пребывании в стане каталонцев.
Филиппе Коутиньо, getty images
11 октября 2020, 18:26
Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо рассказал о целях, которых хочет достичь в ближайшее время.
"Я очень хорошо провожу время в команде и в сборной. В эти сезоны я многого добился на личном и коллективном уровне, что является самым важным".
"Я вернулся в Испанию с большим желанием побеждать, и чтобы все шло хорошо, и это также то, чего я хочу от национальной сборной, я хочу при каждой возможности играть, отдавая все свои силы команде", — приводит слова Коутиньо Goal.
Ранее бразильский футболист рассказал, какую пользу в личном развитии получил, находясь в Баварии.