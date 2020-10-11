Испания

Хавбек высказался о пребывании в стане каталонцев.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо рассказал о целях, которых хочет достичь в ближайшее время.

"Я очень хорошо провожу время в команде и в сборной. В эти сезоны я многого добился на личном и коллективном уровне, что является самым важным".

"Я вернулся в Испанию с большим желанием побеждать, и чтобы все шло хорошо, и это также то, чего я хочу от национальной сборной, я хочу при каждой возможности играть, отдавая все свои силы команде", — приводит слова Коутиньо Goal.

Ранее бразильский футболист рассказал, какую пользу в личном развитии получил, находясь в Баварии.