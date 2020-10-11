Испания

Менеджер высказался о ситуации вокруг уругвайца.

Главный тренер сборной Испании Рональд Куман прокомментировал сагу с уходом нападающего Луиса Суареса в стан Атлетико.

"Он тренировался хорошо. В конце концов, он принял решение уйти, и я сказал :"Если ты не уйдешь по какой-либо причине, тогда ты сможешь доказать, что я был неправ". Он мог бы остаться, да".

"У меня были хорошие отношения с Луисом, но клуб почувствовал, что нам нужно омолодиться. Теперь это видно в команде. Играет Ансу Фати, ему 17 лет. У нас есть Педри, 17 лет, у которого есть свои шансы. Араухо здесь в возрасте 21 года. Тринкан — 20 лет, и мы взяли Сержиньо Деста, которому 19 лет. Все они игроки будущего", — сказал Куман NOS.

Ранее уругвайский футболист заявил, что о своем уходе из команды узнал сначала из прессы.